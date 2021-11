„Jetzt geht es endlich los!“

Die Gemeinde Altenbeken will die Grünanlage Am Spring im Ortsteil Buke als Areal für Freizeit und Tourismus aufwerten, das ganzjährig von Anwohnern und Touristen genutzt werden kann. Mit ersten Arbeiten wurde jetzt begonnen. Das freut vor allem die Anwohner: „Wir sind froh, dass es nach sieben Jahren Planungszeit und viel Ärger jetzt endlich losgeht“, sagt Ortsheimatpfleger Udo Waldhoff.

Teichanlage am Spring in Altenbeken-Buke wird für Freizeit und Tourismus aufgewertet – Rodungsarbeiten sind gestartet

Die Teichanlage Am Spring in Buke ist in den siebziger Jahren entstanden und war ein beliebter Naherholungstreffpunkt für Familien mit Kindern. „Mein Vater Josef Goeken hatte hier damals Schwäne hergeholt und sich um Futter und Pflege gekümmert. Ein Wasserrad und ein Entenhaus gab es auch“, erinnert sich Ferdinand Goeken, ehemaliger Ortsvorsteher Bukes. Der 80-Jährige lebt in unmittelbarer Nähe der Teichanlage, die zuletzt viel an Attraktivität verloren hat.