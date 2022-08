Jetzt ist Eigenverantwortung gefragt

Enger/Spenge

In den Lehrerzimmern in Enger und Spenge laufen die Vorbereitungen für das neuen Schuljahr auf Hochtouren. Thema ist dabei auch die neue Teststrategie, die von Mittwoch an greift. „Immerhin haben wir rechtzeitig die Informationen vom Ministerium und die Tests für die Schüler erhalten“, sagt Maike Maatz, Leiterin der Regenbogen-Gesamtschule Spenge. „Damit kann man arbeiteten.“

Von Ruth Matthes