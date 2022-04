Jetzt kommen DRK, Feuerwehr und Spürhunde

Rechtsstreit verzögert Abriss: Eigentümer stellt H.W.-Meyer-Gebäude in Werther vorerst für Coronatests und Trainingszwecke zur Verfügung

Werther

Der Abriss des ehemaligen H.W.-Meyer-Gebäudes in Werther hätte schon vor Tagen beginnen sollen, mehr als 50 Mietwohnungen und Gewerbeflächen sollen hier entstehen. Weil sich die Vodafone-Tochterfirma Vantage Towers aber weigert, ihre Antenne auf dem Gebäude abzubauen, verzögert sich das Projekt. Die Investorenfamilie Cord muss sich mit Vantage Towers jetzt gerichtlich auseinandersetzen. Dennoch macht sie aus der Not eine Tugend – und stellt das Gebäude an der Engerstraße erst einmal für drei gute Zwecke zur Verfügung.

Von Volker Hagemann