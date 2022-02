Jetzt macht er Dampf für Folge zwei

Nach mehr als einem Jahr Zwangspause soll die Dampflok nun noch einmal Fahrt aufnehmen: Knut Weltlich will die Kleinbahn, die von 1901 bis 1956 zwischen Werther und dem Bielefelder Ostbahnhof verkehrte, in einem zweiten Film wiederbeleben. Dafür sucht er Fotos, Aufzeichnungen und Zeitzeugen.

Nach dem großen Erfolg von Teil eins seiner Dokumentation will er Dampflok, Wagen und Fahrgäste erneut in digital animierter Form auf die Reise schicken – und vor allem weitere Anekdoten und Schicksale erzählen, die sich in und entlang der Bahn ereignet haben. Dafür sucht Weltlich weitere Zeitzeugen – und hofft auf Bilder und andere Dokumente, die womöglich noch auf Dachböden und in Kellern lagern.