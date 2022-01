Jetzt muss das Bändchen am Handgelenk in Paderborn blau sein

Bis zum 16. Januar sind ausschließlich blaue Bändchen gültig, teilt die Werbegemeinschaft mit. In der vergangenen Woche waren die Bändchen pink. Zu den Ausgabestellen ist die Decathlon-Filiale in der Libori-Galerie hinzugekommen.

Aufgrund der Anpassung der Corona-Schutzverordnung, nach der für den Zugang zur Gastronomie die 2G+ beziehungsweise Booster-Regel gilt, können die blauen Bändchen in gastronomischen Betrieben mit dem Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung nicht mehr verwendet werden. Akzeptiert werden sie aber weiterhin von vielen Einzelhändlern in der Paderborner Innenstadt und in der Peripherie sowie im Südring-Center und im Dören-Park sowie in den Bussen des Padersprinters.

Stichproben durch das Ordnungsamt

Die Bändchen dienen als vereinfachter 2G-Prüfungsnachweis und sind eine Alternative zur erforderlichen Kontrolle von Impfzertifikat und persönlichem Identitätsnachweis. Alle Kundinnen und Kunden, die sich an einer Ausgabestelle mit ihrem Impfzertifikat und persönlichem, amtlichem Identitätsnachweis als vollständig geimpft oder genesen identifizieren, können kostenlos ein solches Bändchen bekommen.

Nach Angaben der Werbegemeinschaft gibt es punktuell zusätzliche Stichproben durch das Ordnungsamt, sodass der übliche Impfnachweis und ein Ausweisdokument weiterhin mitgeführt werden müssen.

Die Bändchen gibt es hier: Almehaus (Rathauspassage), Bäckerei Lange (Innenstadt), Bettenwelt, C&A, Cecil, Decathlon in der Libori-Galerie, Deichmann, Filati (Rathauspassage), Geschäfte im Dören-Park, Galeria, Höffner, Lovisa, Lush, made here, Musik Aktiv, P&C, Poco, Porzellan Brockmann, Saturn, Sophies Welt, Street One, Südring-Center, Klingenthal, Zweirad Schwede.

Eine stets aktuelle Liste der Ausgabestellen für das Bändchen gibt es online unter www.werbegemeinschaft-paderborn.de