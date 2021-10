Jetzt predigt der Bürgermeister auch noch

Bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts haben katholische Pfarrer den Kirchenbesuchern an Sonntagen noch gepredigt, was sie zu wählen haben. Das Zentrum natürlich, später die CDU. Am kommenden Sonntag könnte Hiddenhausens Bürgermeister Andreas Hüffmann (SPD) den Spieß umdrehen.

Die evangelisch-lutherische Stephanus-Gemeinde hat den Bürgermeister eingeladen, die Predigt zum Reformationstag am 31. Oktober zu halten. Weil in der Kirche in Eilshausen an jenem Tag die „Church Night“ gefeiert wird, weicht die Gemeinde in die Kirche in Lippinghausen, Mittelpunktstraße 37 aus. Der Gottesdienst beginnt dort um 10 Uhr.