Jetzt schon Karten für den Herbst holen

Der Förderverein der Stadtbücherei Vlotho startet den Kartenvorverkauf für die Herbstveranstaltungen in der Kulturfabrik.

Ab Dienstag, 17. August, können im Jugendzentrum in der Kulturfabrik Karten für die vier Veranstaltungen erworben werden. Der Förderverein hofft darauf, dass sie trotz des Pandemiegeschehens durchgeführt werden können. Am 17. September gestalten um 20 Uhr Jürgen Reitemeier und Wolfram Tewes die Lesung „Wenn Tote töten“. Kabarett mit Arnulf Rating steht am 24. September, 20 Uhr, unter dem Titel „Zirkus Berlin“ auf dem Programm.

Axel Pätz präsentiert am 8. Oktober, 20 Uhr, Tastenkabarett unter dem Titel „Mehr!“ Kabarett von und mit den Weibsbildern gibt es am 10. Dezember, 20 Uhr. Geboten wird das Programm „Malle-Diven: Ausgebrannt am Sommerstrand“.

Bei allen Veranstaltungen werden die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung eingehalten. Die Veranstaltungen werden ohne Pausen und ohne Getränkeverkauf durchgeführt. Bei Absagen wird der Kartenpreis erstattet.