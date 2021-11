Jetzt sind Ideen der Bürger gefragt

Die Kommunen Borchen, Bad Wünnenberg, Büren, Lichtenau und Salzkotten wollen die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit in der Leader-Region „Südliches Paderborner Land“ weiterentwickeln und fortsetzen. Um hierfür die Grundlage zu schaffen, startet am Samstag, 13. November, ein umfangreicher Beteiligungsprozess der Bürger.

Auftakt zur Neubewerbung der Leader-Förderregion „Südliches Paderborner Land“ am Samstag in Borchener Ortsteil Kirchborchen

Auf geht’s nach Kirchborchen (von links): Kornelia Wegener (Mitglied der Lokalen Aktionsgruppe der LEADER-Region Südliches Paderborner Land) sowie die Regionalmanager Ralf Zumbrock und Uwe Jordan beim Einladen an der digitalen Mitfahrbank in Etteln.

„Den größten Anteil am Gelingen einer Neubewerbung haben die vielen Akteure in Vereinen, Institutionen, Verbänden und Gruppen, die sich in den 47 Dörfern des Südlichen Paderborner Landes für ihre Heimat engagieren“, weiß Regionalmanager Uwe Jordan. Deren Wissen ist jetzt gefragt.

Die Auftaktveranstaltung zur Bewerbung für die neue Leader-Förderperiode beginnt an diesem Samstag um 10 Uhr in der Gemeindehalle Kirchborchen, Bohnenkamp 11. Von 10 Uhr an sind alle Bürger, Vereine und Institutionen der Kommunen Borchen, Bad Wünnenberg, Büren, Lichtenau und Salzkotten eingeladen, denen das Leben im ländlichen Raum und die Zukunft der Region am Herzen liegen, dieses aktiv mitzugestalten. Gemeinsam sollen Themen, Handlungsfelder, Ziele und Projekte für die künftige Förderperiode ausgetauscht werden.

Das Programm startet um 10 Uhr mit der Anmeldung und dem 3G-Check-In. Nach der Begrüßung um 10.30 Uhr durch Borchens Bürgermeister Uwe Gockel und Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow, Vorsitzender des Regionalforums „Südliches Paderborner Land“, gibt es um 11 Uhr eine kurze Vorstellung von vier Leader-Projekten aus der laufenden Förderphase und der Online-Umfrage. Im Anschluss beginnen die Workshops. Nach einem Mittagsimbiss gibt es um etwa 13.15 Uhr eine Zusammenfassung der Workshop-Ergebnisse, eine Vorstellung sowie einen Ausblick auf die Themen-Workshops in den kommenden Wochen.

Um die Ergebnisse und Erkenntnisse der Regionalkonferenz zu vertiefen, werden in der Folge vom 17. November bis 15. Dezember jeweils mittwochs um 18 Uhr Themenworkshops durchgeführt.

Das Programm für die Regionalkonferenz sowie die Themen und Veranstaltungsorte der einzelnen Workshops gibt es im Internet: www.leader-spl.eu.

Der Geschäftsführer des Regionalforums Südliches Paderborner Land, Ralf Zumbrock, lädt alle Interessierte aus der ganzen Region ein, die Zukunft der Region aktiv mitzugestalten und die Gemeinschaft zu stärken: „Wir freuen uns auf die Beteiligung jedes Einzelnen an diesem Prozess.“

Eine Anmeldung bis zum 12. November ist erforderlich per E-Mail an info@leader-spl.eu. Angegeben werden müssen der Name und die Adresse sowie, falls vorhanden, auch die Organisation, die vertreten wird. Am Veranstaltungsort gilt die 3G-Regel. Der Landfrauen-Service Paderborn-Höxter kümmert sich um die Verpflegung der Teilnehmer.