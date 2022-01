Jetzt Tempo 80 auf der B68

Mittlerweile ist so wenig los auf der alten B68 zwischen Halle und Borgholzhausen, dass jetzt sogar schneller als in früheren Jahren gefahren werden darf.

Lange hat es gedauert: Doch jetzt hat das Straßenverkehrsamt des Kreises Gütersloh reagiert und für den Streckenabschnitt der B68 zwischen Halle (Aufmündung Westumgehung) sowie der großen Ampelkreuzung in Borgholzhausen-Bahnhof das Tempo-Limit auf 80 Stundenkilometer hoch gesetzt. In den vergangenen Jahren war in dem gut fünf Kilometer langen Streckenabschnitt Tempo 60 festgelegt worden.