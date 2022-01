Jetzt werden auch Jugendliche geboostert

Nachdem Gesundheitsminister Karl Lauterbach Ende Dezember den Anspruch auch der Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren auf die Booster-Impfung formuliert hat, können die jungen Leute diese Termine von sofort an im Bielefelder Impfzentrum buchen.

„Das Land hat uns in einem neuen Impferlass mitgeteilt, dass wir nun auch Kinder und Jugendliche in der Altersspanne von 12 bis 17 Jahren boostern können. Das ist eine gute Nachricht, weil wir damit unsere Kinder und Jugendlichen noch besser gegen die Folgen einer Corona-Infektion schützen können“, sagt Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger. „Omikron ist auf dem Vormarsch. Die Auffrischungsimpfung stärkt die Immunabwehr zusätzlich, schützt auch bei einer Omikron-Infektion vor Erkrankung und reduziert zudem die ‚Infektiosität‘, also die Gefahr, das Virus weiterzugeben, deutlich. Das gilt für Erwachsene wie für Jugendliche gleichermaßen.“