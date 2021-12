Jetzt wird es so richtig spektakulär

Bödexen

In Bödexen zieht die neue Skaterbahn auf dem Festplatz Kinder und Jugendliche an. Hendrik Koß (28) zeigt, was auf der großen Bahn alles möglich ist. Und überhaupt: In und am Festplatz in Bödexen ist ein Freizeit-Eldorado entstanden.

Von Jürgen Drüke