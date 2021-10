Jetzt wird gesponnen und gewebt

Bad Wünnenberg

Die spinnen, die Wünnenberger! Und nicht nur das. Sie weben auch noch und flachsen rum. Weil sie das am liebsten mit Gästen machen, öffnen sie am Sonntag, 24. Oktober, das Tor der Heimatscheune in der Oberstadt. Dort berichten die Mitglieder des Heimatvereins, wie es so gelaufen ist, ihr erstes Flachsjahr.

Von Marion Neesen