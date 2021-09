„Jetzt wird in die Hände gespuckt“

Erste Spatenstiche hat sie schon viele erlebt, einen Baggerhub aber noch nie. So war der Start der Bauphase im Vorfeld der Landesgartenschau 2023 in Höxter für NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (FDP) eine Premiere: „Der Baggerhub ist der erste meines Lebens“, rief sie den etwa 300 Gästen zu, die sich am Dampferanleger versammelt hatten, um diesen historischen Moment mitzuerleben.

Zwei Landesministerinnen beim Baggerhub zum Start der Bauarbeiten für die Landesgartenschau an der Weser in Höxter dabei

Warum die LGS-gGmbH für das offiziellen Startsignal schweres Gerät aufgefahren hat, begründete Bürgermeister Daniel Hartmann launig: Bei der Größenordnung der Bauarbeiten reiche der Spaten nicht aus.

Der Bedeutung des Ereignisses entsprechend war Ursula Heinen-Esser nicht die einzige Vertreterin der NRW-Landesregierung. Auch Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) war eigens angereist. Regierungspräsidentin Judith Pirscher (FDP) komplettierte den Kreis der prominenten Politikerinnen. Mit den Gastgebern und auch mit den heimischen Abgeordneten Matthias Goeken (Landtag) und Christian Haase (Bundestag, beide CDU) teilten sie eine einhellige Freude – die Vorfreude darauf, dass die ohnehin schon schöne Stadt an der Weser durch die LGS nachhaltig noch attraktiver wird und auch mit dem strahlkräftigen Weltkulturerbe Corvey zu einer Einheit verschmilzt, die 1200 Jahre Stadtgeschichte nicht nur neu erzählt, sondern auch eindrucksvoll fortschreibt.

Mit dem ersten Baggerhub beginnen die Bauarbeiten für die LGS in Höxter Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit einem Baggerhub an der Weserpromenade haben die bauarbeiten zur Landesgartenschau 2023 im Beisein zweier Landesministerinnen offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht Mit dem ersten Baggerhub haben an der Weser in Höxter im Beisein zweier Landesministerinnen und der Regierungspräsidentin die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 offiziell begonnen. Foto: Sabine Robrecht

„Die Zeit der Planung ist vorbei. Jetzt wird in die Hände gespuckt“, sagte Bürgermeister Daniel Hartmann mit Verweis auf die Umgestaltung der Fußgängerzone, des Bahnhofsvorplatzes und der Weserpromenade sowie die Sanierung der Weserbrücke. Die LGS beschleunige diese Projekte und mit ihnen die Stadtentwicklung enorm. „Höxter wird eine riesige Baustelle sein.“

„ »Im Frühjahr 2023 geht das Licht an.« “ Ursula Heinen-Esser

Die große Zahl der Baustellen werde natürlich in Teilen unangenehm, räumte Ministerin Ina Scharrenbach ein. „Sie wissen aber: Es gibt einen Endpunkt.“ Der liegt in nicht weiter Ferne: „Im Frühjahr 2023 geht das Licht an“, sagte Ministerin Ursula Heinen-Esser. „Bis dahin alles zu schaffen, ist sportlich.“ Genauso wie Regierungspräsidentin Judith Pirscher sicherte die Umweltministerin der LGS-Stadt Rückendeckung zu. „Wir stehen weiterhin an Ihrer Seite.“ Ina Scharrenbach bekräftigte dieses Signal: „Die Unterstützung der Landesregierung ist Ihnen sicher.“ Zumal der Abgeordnete Matthias Goeken immer an die LGS und die entsprechenden Zuwendungen erinnere. Ihm dankten die Ministerinnen für seinen Einsatz.

Aus Sicht ihres jeweiligen Ressorts brachten sie, bevor die Michelle Stölting vom Bauunternehmen Kögel das schwere Gerät in Bewegung setzte, die Vorzüge der LGS zum Ausdruck. Sie sei mehr als eine Blümchenschau, betonte Ursula Heinen-Esser. Eine Landesgartenschau sei ein Musterbeispiel für die auch im Kampf gegen den Klimawandel so wichtige grüne Infrastruktur. „Ich freue mich, 2023 das Ergebnis anzuschauen. Wenn es nur halb so schön wird wie die Planungen es versprechen, haben Sie ein Schmuckstück, das Sie dauerhaft erfreut“, weckte die Ministerin Vorfreude.

„ »In Höxter verbindet sich sehr viel.« “ Ina Scharrenbach

„In Höxter verbindet sich sehr viel“, unterstrich Ina Scharrenbach. Als einen der Leuchttürme der LGS rückte sie die ehemalige Benediktinerabtei Corvey in den Blick. In seiner Blütezeit im frühen Mittelalter habe das bedeutende Kloster politische Prozesse weiter Teile Europas geprägt. „Heute trifft sich Europa auch in Höxter“, schlug Scharrenbach einen Bogen zum Europa-Radweg R1, der durch Höxter führt. Die LGS befördere die Stadtentwicklung und mache Höxter noch bekannter.

Die LGS strahle nicht nur nach NRW, sondern auch in die benachbarten Bundesländer aus, hob Regierungspräsidentin Judith Pirscher hervor. Das vom Planungsbüro Reschke entworfene Konzept nehme die Besucher mit auf eine Zeitreise. „Die Darstellung von Tradition und Wandel gefällt mir.“ Die drei W‘s – Wall, Weser und Welterbe – würden miteinander verwoben und damit aufgewertet.

Ehrenamt start vertreten

Hans Christian Eckhardt von der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege richtete den Fokus auf das, was im Publikum bunt und stark vertreten war: das Ehrenamt. „Wichtig sind begeisterte Bürger.“

Diese hatten sich neben Vertretern aus Politik, Verwaltung, Kirchen und öffentlichem Leben zahlreich versammelt. Und auch das Fest zum Baggerhub mit seinem bunten Programm ist von vielen Bürgerinnen und Bürgern mitgestaltet worden.

Einhelliger Dank galt den Ministerinnen, der Politik und nicht zuletzt auch der Baudezernentin und Geschäftsführerin der LGS-gGmbH, Claudia Koch, und ihrem Team. Sie alle sahen in Erwartungsfreude zu, als Michelle Stölting den blumengeschmückten Bagger bestieg und am Weserufer symbolisch mit der Schaufel Erde bewegte. Der Wander-Spaten, der von LGS-Stadt zu LGS-Stadt weitergereicht wird, kam zwar nicht zum Einsatz, war aber publikumswirksam zu sehen.