Jetzt wird wieder in die Pedale getreten

Bünde

Nach zwei Jahren Coronazwangspause können die Räder in diesem Sommer wieder in gewohnter Weise rollen: Am Sonntag, 3. Juli, wird endlich die 22. Auflage des Bünder Volksradfahrens nachgeholt. Diese in der Region einzigartige Gemeinschaftsaktion findet zum inzwischen sechsten Mal zusammen mit der integrativen Radtour „Miteinander Radeln“ statt, die insgesamt das 19. Mal angeboten wird.