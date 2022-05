Joachim Ebmeyer (37) neuer Kreisvorsitzender der CDU

Herford

Vorstandswahlen und scharfe Kritik am aktuellen Zustand der Partei haben am Montagabend den Kreisparteitag der CDU im Schützenhof bestimmt. Neuer CDU-Kreisvorsitzender ist Joachim Ebmeyer. Der 37-Jährige aus Enger tritt die Nachfolge von Dr. Tim Ostermann an, der nach zehn Jahren auf eine Wiederwahl verzichtet hatte, aufgrund einer Corona-Erkrankung allerdings am Parteitag nicht selber teilnehmen konnte.

Von Stefan Wolff