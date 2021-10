Jochen Vahle liest für Kinder

Auf Einladung des JFK Stemwede wird er am Donnerstag, 21. Oktober, ab 15 Uhr im Life House in einer Lesung die Geschichte rund um den achtjährigen Eigenbrötler Antonius Priemelmann erzählen.

Antonius ist ein ganz besonderer Junge. Er lebt mit seinen Eltern irgendwo in einer ganz normalen Stadt in einem ganz normalen Haus, er geht zu einer ganz normalen Schule. Was da nun besonders dran sein soll, erfährt der Zuhörer während der Lesung.

Nach ungezählten Randale-Konzerten will er all die vielen Fans der Kinder- und Elterngenerationen auch schreibend beziehungsweise lesend begeistern. Auf Grund der aktuellen Inzidenzlage gilt die 3G-Regel. Daher müssen die Besucher der Veranstaltung geimpft, genesen oder aber getestet sein.

Für Reservierungen und Informationen steht der JFK Stemwede unter 05773/991401 zur Verfügung. Reservierungen sind auf der Homepage unter www.jfk-stemwede.de oder auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich. Karten sind auch an der Tageskasse erhältlich.