Johannes Epkenhans verlässt Pastoralen Raum am Ölbach

Nach sechs Jahren Dienst in Stukenbrock verlässt Pastor Johannes Epkenhans den Pastoralen Raum am Ölbach, um "mich neuen Herausforderungen zu stellen. Wann dies sein wird und wohin es geht, weiß ich noch nicht."

Mehr sagt Johannes Epkenhans nicht zur Entscheidung, Schloß Holte-Stukenbrock verlassen zu wollen. Der Pastor hatte im Oktober 2016 seinen Dienst als damals 53-Jähriger in Stukenbrock angetreten und das Team von Pfarrer Karl-Josef Auris, dem Leiter des Pastoralen Raums (damals noch der beiden Pastoralverbünde Schloß Holte-Stukenbrock und Verl) verstärkt. Er war bis 2016 Pastor im Pfarrverbund Attendorn im Kreis Olpe im südlichen Sauerland und wollte wieder näher an seine Heimat Friedrichsdorf.

Johannes Epkenhans hat von 1983 bis 1988 Theologie in Paderborn studiert, davon war er ein Jahr in Regensburg. Nach dem Diplom folgten anderthalb Jahre im Priesterseminar, Diakon- und Priesterweihe. Von 1990 bis 1993 war er in Anröchte, bis 1996 Pfarradministratr für drei kleine Gemeinden im Kreis Höxter, bis 1999 Pfarradminstrator bei Büren und gleichzeitig mit halber Stelle Diözesanpräses der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB). Bis 2005 war er Priester in Garbeck/Balve (Märkischer Kreis) und bis 2010 in Herzebrock-Clarholz (St. Christina), bis 2016 im Sauerland.

"Ich liebe die Vielschichtigkeit meines Berufes", hat Johannes Epkenhans 2016 bei seiner Vorstellung gesagt. Gute Gespräche in seiner Kind- und Jugendzeit in der St. Friedrich-Gemeinde seien es gewesen, die ihn beeinflusst haben. Die Entscheidung, Priester zu werden, sei ein Prozess gewesen. Ein Schlüsselerlebnis sei der Besuch in Israel während seines Studiums gewesen. Er habe die Orte gesehen, an denen Jesus gewirkt habe, das Nebeneinander der drei monotheistischen Religionen an Orten wie Jerusalmen habe ihn beeindruckt.

In Zukunft wird es in den acht Gemeinden des Pastoralen Raumes mit Pfarrer Karl-Josef Auris, Pastor Benedikt Kickum und Vikar Andreas Mockenhaupt nur noch drei hauptamtliche Geistliche geben. Markus Korsus, der am Sonntag mit 70 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde, will weiter als Subsidiar arbeiten.

Ob es für den scheidenden Pastor Johannes Epkenhans Ersatz geben wird, werde sich erst nach Ostern entscheiden, sagt Pfarrer Karl-Josef Auris auf Nachfrage. Er kann es verstehen, wenn Johannes Epkenhans für die letzten zehn Jahre seines Dienstes noch einmal eine neue Herausforderung sucht.