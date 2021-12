Johannesstift nimmt wieder Patienten auf

Bielefeld

Im Johannesstift sind jetzt wieder 2G-Besuche und Patientenaufnahmen möglich. Am Standort des Evangelischen Klinikums Bethel (EvKB) in Bielefeld-Schildesche war in der vergangenen Woche wegen des starken Infektionsgeschehens ein Aufnahme- und Besucherstopp verhängt worden. Operationen mussten verschoben werden.

