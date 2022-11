Johanniter Beverungen informieren über Notrufdienste

Sicherheit für zu Hause oder unterwegs: Zu ihrer Infoveranstaltung „Notrufdienste und Zusatzprodukte“ laden die Johanniter Lippe-Höxter in Kooperation mit dem Beverunger Seniorennetz e.V. ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 23. November, von 15 bis 16.30 Uhr im Johanniter-Ortsverband an der Dalhauser Straße 3 in Beverungen statt.

Ob für den eigenen Gebrauch oder einen Angehörigen – alle Interessierten können sich an diesem Nachmittag ein Bild der Leistungen machen. Sie erfahren, welche smarten Zusatzprodukte es gibt, die die Sicherheit in den eigenen vier Wänden erhöhen oder auch unterwegs als sichere Begleitung fungieren.

Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 05273/392226 oder per Mail an [email protected] anmelden oder kommt an diesem Tag spontan vorbei. Zusätzlicher Anreiz für Teilnehmende: Wer sich vor Ort für den Notrufdienst entscheidet, zahlt keine Anschlussgebühr. Für Fragen zum Hausnotruf steht das Johanniter-Team auch vorab unter Telefon 05231/4557530 oder [email protected] zur Verfügung.

So funktioniert der Hausnotruf

Das Hausnotrufgerät wird am Telefonanschluss eingerichtet. Sollte kein Festnetz verfügbar sein, greift die zusätzliche Absicherung über Mobilfunk. Das stationäre Notrufgerät umfasst zusätzlich einen Funksender, der sich am Handgelenk oder um den Hals tragen lässt. Im Notfall genügt ein Knopfdruck und das Gerät stellt eine Verbindung zur Hausnotrufzentrale der Johanniter her. Dort nehmen qualifizierte Mitarbeitende den Notruf entgegen und veranlassen sofort, dass die betroffene Person Hilfe bekommt. Die Kosten für diese zusätzliche Sicherheit können unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflegekasse übernommen werden.

Laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz geschehen die meisten Unfälle in den eigenen vier Wänden. Das ist besonders gefährlich für Menschen, die alleine leben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und zum Beispiel einen Rollator nutzen. Sie können nach einem Sturz das Telefon nicht mehr erreichen, um Hilfe zu holen. „Der Johanniter-Hausnotruf schenkt Sicherheit in den eigenen vier Wänden und Angehörige wissen: Im Ernstfall ist sichergestellt, dass ihre Lieben schnelle Hilfe erhalten“, so Melissa Klare, Hausnotruf-Spezialistin der Johanniter Lippe-Höxter. Aus diesem Grund vertrauen alleine in NRW mehr als rund 74.000 Menschen auf den Hausnotruf-Dienst der Johanniter.