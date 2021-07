Jonglage trifft Komik

This Maag wickelt die Besucher mit spontanen Aktionen und seinem charmanten Schweizer Dialekt um den Finger. Teil seiner Show ist neben Situationskomik auch die Produktion eines Liebesfilms, für den er auch Künstler-Kollege Niels Seidel einspannt.Mit seinem spontanen Streifzug durch die Zuschauerränge der Naturbühne und dem persönlichen Bezug sorgt This Maag für besonders lustige Comedy-Momente.

Den Anfang machen „Spot the Drop“ mit ihrer Show „Standard“. Was die Künstler präsentieren, lässt sich irgendwo zwischen Ordnungsliebe und Zwangsstörung ansiedeln. Schon nach wenigen Minuten ist zu spüren: Hier hat alles seine Ordnung. Im Anschluss an einige skurrile Anfangsrituale muss sich das Wuppertaler Duo erst einmal auf der Bühne einrichten, bevor es überhaupt losgehen kann. Während Malte Steinmetz über Längenmaße philosophiert, kümmert Niels Seidel sich im Hintergrund um die Vorbereitung. Akribisch werden Abstände abgemessen, die magentafarbenen Trolleys im Zweifel noch einmal korrigierend um wenige Millimeter verschoben, bevor sie gleich darauf wieder ihren Platz zur schwungvollen Koffer-Jonglage verlassen müssen. Auch hier setzt sich die Detailverliebtheit der Künstler fort. Ihre synchrone Choreografie lässt jedes Perfektionisten-Herz höherschlagen.

Präzises Zusammenspiel

Daran ändert auch die Anzahl der zu jonglierenden Gegenstände nichts. Ob mehrere Bälle oder gleich sieben Keulen – die Künstler luchsen sich raffiniert die Bälle ab, greifen dabei inein­ander und behalten bei allem gekonnt den Überblick. Ihr präzises Zusammenspiel garnieren die Zwei mit einer Mischung aus akrobatischer Komik und subtilem Humor.

Dafür sorgen auch die informativen Zwischenbeiträge – zum Beispiel über Mikromort, eine Maßeinheit für Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, zu sterben, wird dabei in eins zu einer Million gemessen. „Legosteine haben zwischen 1,5 und 2,9 Mikromort“, weiß Malte Steinmetz. Dass sie vor Gefahr nicht zurückschrecken, beweisen die Künstler mit ihrem spannenden Abschlusstrick: Unter lautem Applaus jonglieren sie barfuß über spitzkantige Legosteine.

Feedbackbögen

Zeit zum Verschnaufen bleibt dem Publikum nicht, denn kurz darauf entert schon der nächste Künstler die Bühne. Was im harmlosen Verteilen von Feedbackbögen beginnt, endet im urkomischen Kuddelmuddel – an Pause ist da nicht zu denken. Reihe für Reihe geht This Maag mit den Zuschauern auf Tuchfühlung. Mit ungeplanter Komik, schlagfertigen Sprüchen und spontanen Aktionen spielt sich der Schweizer in die Herzen des Publikums.

„Am laufenden Band“

Schließlich schafft der Künstler doch noch den Sprung zu seinem eigentlichen Programm „Am laufenden Band“. Auch hier macht This Maag die Anwesenden zu seinen Komplizen. Sie sollen ihm helfen, den ersten Schweizer Oscar-Beitrag zu drehen. „Es passiert jeden Abend etwas anderes, ich weiß auch noch nicht, wo es hingeht“, offenbart This Maag mit kindlicher Vorfreude. Hauptrequisite ist ein sich drehendes Gestell, an dem mit Klett verschiedene Leinwände befestigt werden können. Dass dort mal eine Kuh über das Brandenburger Tor fliegt oder Donald Trump und Kim Jong-un auf dem Mond konferieren, passt zur absurden Gesamtkomik der Show. Als dann noch die Künstler-Kollegen Niels und Malte in die Rollen Geliebte und Nebenbuhler schlüpfen und der große Showdown in einem Ringkampf in Sumoringer-Hosen aus Mülltüten gipfelt, können sich die Zuschauer kaum noch halten vor Lachen.

Dritte Show am 16. Juli

In Show drei am kommenden Freitag, 16. Juli, erwartet die Besucher das Duo „Aramelo“ mit Trampolinakrobatik und das musikalische Duo „Digger’n Dig“. Beginn ist um 20 Uhr.