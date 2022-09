Jubel im Schülerteam

Teilnehmerinnen der Schüler-Schießgruppe der St.-Achatius-Schützenbruderschaft Stukenbrock-Senne, die sich über die Wettkämpfe auf Bezirks-/ und Diözesanebene qualifiziert hatten, nahmen an den Bundesmeisterschaften der Schützen im Bund Deutscher Sportschützen (BDS) in Gymnich bei Köln teil.

Bereits die Teilnahme an den Bundeswettbewerb stellt einen großen Erfolg in der Nachwuchsarbeit des Vereines dar, zumal die Jugendarbeit erst in diesem Jahr wieder intensiv aufgenommen werden konnte, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Teilnehmerinnen machten sich in Begleitung von Andreas Hachmann, Wolfgang Fockel (stellvertretender Schießmeister), sowie einigen Eltern auf den Weg ins Rheinland. Cecilia Osterhage, Caitlyn Emily Walde und Mareike Stuckmann belegten in der Schüler-Klasse „Mannschaftsschießen Luftgewehr aufgelegt“ mit 856 von 900 möglichen Ringen einen hervorragenden zweiten Platz.

Die Schülerschützengruppe der St. Achatius-Schützenbruderschaft Stukenbrock-Senne mit (von links) Hermann Niendorf, Mareen Gebauer, Mareike Stuckmann, Cecilia Osterhage, Caitlyn Emily Walde, Elias Walde und Linus Freese. Foto: Michael Schniedermann

Bei den Einzelwettkämpfen in der Klasse belegte Cecilia Osterhage mit 291 von 300 möglichen Ringen ebenfalls Platz zwei. Caitlyn Emily Walde landete auf Rang fünf, gefolgt von Mareike Stuckmann, die am Ende auf Platz sechs kam.

Nach nunmehr zwei Jahren weitestgehender Pause und nur wenige Monate nach Aufnahme des Trainings ist den Teilnehmerinnen ein großer Erfolg auf Bundesebene gelungen. Die St. Achatius-Bruderschaft Stukenbrock-Senne gratuliert den Teilnehmerinnen zum großen und überraschenden Erfolg bei den Bundesmeisterschaften.