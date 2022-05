Jubelfest führt Menschen in Brakel-Erkeln zusammen

Vertraut und doch ungewohnt – weil sehr lange her: Als Feuerwehren und Musikvereine am Samstag mit klingendem Spiel durch Erkelns geschmückte Straßen zogen und in der Festhalle die Menschen wie früher fröhlich beisammensaßen, war die Freude groß: Endlich wieder feiern.

Dazu gab es zwei triftige Anlässe: Die Löschgruppe Erkeln der Freiwilligen Feuerwehr wird 125 und der Spielmanns- und Fanfarenzug 75 Jahre alt. Diese besonderen Geburtstage feierten die Jubilare am Wochenende zusammen und mit vielen befreundeten Löschgruppen und Musikzügen, über deren Kommen sich die Gastgeber riesig freuten. So geriet dieses Fest zu einem Wiedersehen der besonderen Art: „Jetzt wissen wir, was uns gefehlt hat“, resümierten die Gäste im Rückblick auf die Kontaktbeschränkungen der Pandemie. Und die Musikerinnen und Musiker des gastgebenden und der befreundeten Vereine bestärkten sich gegenseitig in der Feststellung, dass sie ihre Instrumente nach wie vor souverän beherrschen – nach dem Motto „klappt doch noch ganz hervorragend“.

Davon überzeugten sich die Gäste beim imposanten Umzug am Samstag und auch beim anschließenden Konzert der Musikvereine und Spielmannszüge in der Erkelner Festhalle. Neun Musikvereine waren an diesem sonnigen Samstagnachmittag der Einladung nach Erkeln gefolgt. 15 Löschgruppen der Feuerwehr gestalteten den Umzug durch das geschmückte Dorf ebenfalls mit.

Endlich wieder feiern: Das Jubiläumsfest der Löschgruppe und des Spielmanns- und Fanfarenzuges Erkeln hat Menschen zusammengeführt und für viel Freude gesorgt. Foto: Sabine Robrecht
Endlich wieder feiern: Die beiden Vorsitzenden Christopher Pöppe (links) und Reinhard Müller freuen sich sehr über den großen Zuspruch der Gastvereine. Foto: Sabine Robrecht Kreisbrandmeister Rudolf Lüke gratuliert der Löschgruppe Erkeln zum Jubiläum. Foto: Sabine Robrecht
Kreisbrandmeister Rudolf Lüke überreicht Christopher Pöppe (links) die Ehrenurkunde zum Jubiläum. Foto: Sabine Robrecht

„Die hervorragende Beteiligung der Gastvereine hat uns sehr gefreut“, betonte Christopher Pöppe, Vorsitzender der Löschgruppe Erkeln. Reinhard Müller, Chef des Spielmanns- und Fanfarenzugs Erkeln, pflichtete ihm bei. Der Sternmarsch mit den 350 Mitwirkenden habe reibungslos geklappt. Die Jubilare hatten den Umzug auch genaustens vorbereitet. „Wir sind jede Straße abmarschiert“, so Reinhard Müller. Schon die Vorbereitungen hätten Freude gemacht. Und das Fest erst recht.

Während sie durch die Straßen zogen, schauten die Beteiligten in strahlende Gesichter. Ganz Erkeln war auf den Beinen. In der Halle dann gewährten die Musikzüge mit jeweils drei Stücken Einblicke in ihr Repertoire. Kreisbrandmeister Rudolf Lüke überreichte Christopher Pöppe zum Jubiläum der Löschgruppe eine Ehrenurkunde. Wie wichtig die Feuerwehr vor Ort ist, habe sich gezeigt, als vor zwei Jahren eine Schlammlawine durch Erkeln gezogen sei, erinnerte Lüke. Das Land habe der Löschgruppe ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt. „Die Mannschaft – das seid Ihr.“ Als solche habe die Löschgruppe auch überörtlich, etwa beim Hochwasser im Sauerland 2021, geholfen. Rudolf Lüke dankte den Erkelner Brandschützern für das, was sie leisten.

Endlich wieder feiern: Die beiden Vorsitzenden Christopher Pöppe (links) und Reinhard Müller freuen sich sehr über den großen Zuspruch der Gastvereine. Foto: Sabine Robrecht

Zu den Ehrengästen gehörten neben dem Kreisbrandmeister die stellvertretende Bürgermeisterin Ursula Grewe, der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Peter Frischemeier, Bezirksausschussvorsitzender Eberhard Steinhage, Brakels Wehrführer Sven Heinemann und sein Stellvertreter Karl Breker. Dem Beisammensein schloss sich am Abend der große Festball mit der Top-40-Band „Grace“ an.

Beim Frühschoppen am Sonntag ehrten der Spielmannszug und die Feuerwehr verdiente Mitglieder. Am Freitag hatte das Festwochenende mit einer Jubiläumsmesse, dem Großen Zapfenstreich und Kranzniederlegung sowie einer Oldie-Night mit DJ in der Festhalle begonnen.