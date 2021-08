Jubiläum ins Jahr 2025 verschoben

Für 2020 hatte der Spielmannszug Thüle große Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen geplant. Doch die Corona-Pandemie machte die Feier im Jubiläumsjahr unmöglich. Auch ein für 2021 angedachter Kommers konnte nicht durchgeführt werden. „Wir haben uns nun entschlossen, unser 105-jähriges Jubiläum im Jahr 2025 groß zu feiern“, so der Vorsitzende des Spielmannszuges, Christoph Tüllmann, im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Landgasthaus Lohre.

„Nun sei es jedoch an der Zeit, die für das Jubiläum geplanten Ehrungen verdienter Mitglieder nachzuholen“, so Christoph Tüllmann. Die Ehrungen unterstützte Ralf Deppe, Medienbeauftragter des Volksmusikerbundes im Kreis Paderborn. „Das gute Miteinander der Generationen ist beim Spielmannszug Thüle der Schlüssel zum Erfolg. Vorstandsarbeit bedeutet, besonders in schwierigen Zeiten, Impulse zu setzen“, unterstrich Ralf Deppe.