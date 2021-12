Jubiläumsbuch ist fertig

Gerade rechtzeitig, um noch unter zahlreichen Gehrmker Weihnachtsbäumen ihren Platz zu finden.

Feierlichkeiten geplatzt

Das große Gehlenbecker Dorfjubiläum hätte eigentlich im vergangenen Jahr mit einem wahren Veranstaltungsreigen begangen werden sollen. Dafür hatten zahlreiche engagierte Bürger viele Monate lang Veranstaltungen und besondere Angebote geplant und vorbereitet. Dann kam die Pandemie und machte alle Planungen zunichte. Auch die Hoffnung, mit einem Jahr Verspätung in 2021 feiern zu können, zerschlug sich bald.

Übrig bleibt die Festschrift, die zu den Festlichkeiten erscheinen sollte. Die hat es tatsächlich in sich: Auf 84 Seiten erinnern sich Gehlenbeckerinnen und Gehlenbecker an Geschichten aus ihrem Dorf, erzählen von früher und heute und schreiben damit ganz bewusst und im wahrsten Sinne des Wortes selbst Geschichte.

Auch Jubiläumstassen erhältlich

Die Publikation sei so gelungen, dass man sich entschieden habe, sie unabhängig von den geplatzten Festlichkeiten drucken zu lassen, sagt Christel Droste. „Da steckt so viel Herzblut drin, so viele anschauliche Geschichten – um die wäre es mindestens so schade gewesen wie um die ausgefallenen Veranstaltungen“, so die Stadtarchivarin.

Ab sofort ist das Heft für eine Schutzgebühr von 5 Euro in der Bücherstube Lübbecke, im Kultur- und Medienzentrum Mediothek im Alten Rathaus, im Servicebüro der Stadtverwaltung, dem Büro der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Gehlenbeck und im Stadtarchiv zu den jeweiligen Öffnungszeiten erhältlich. Und weil es sich bekanntlich mit einem Heißgetränk am schönsten schmökert, gibt es als passende Ergänzung dazu im Gemeindebüro wie im Stadtarchiv Gehlenbecker Jubiläumstassen zu kaufen, jede für sich ein exklusives Unikat aus der Hand der Mindener Keramikerin Cornelia Naerger.