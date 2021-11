Jubiläumsfeier mit Verspätung

Während der Versammlung des SuS 1920 Holzhausen sind zahlreiche Mitglieder geehrt worden: (von links): Holger Haake (1.Vorsitzender), Jonas Huge, Bjarne Rabbe, Celine Ludwig, Mark Busche, Waltraud Söte, Marc Rabbe und Aykut Ok.

Unter Einhaltung der Corona-3-G-Regeln konnten 70 Mitglieder im Landhotel Amelie begrüßt werden. Die Anwesenden lauschten interessiert den Ausführungen des Vorsitzenden Holger Haake zu den Aktivitäten des Vereins und des Vorstandes während der durch die Corona-Pandemie bestimmten Zeit.

So konnte während der Zeit, in der der Sportbetrieb zeitweise eingestellt werden musste oder nur eingeschränkt möglich war, mit Zuschüssen aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes NRW nachhaltig in die Infrastruktur investiert werden.

So wurde beispielsweise Solarkollektoren zur Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung auf dem Dach des Sportlerheimes montiert, welche die laufenden Unterhaltskosten künftig reduzieren werden. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls die Heizungsanlage erneuert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Geplant ist außerdem noch die Umrüstung der Flutlichtanlage auf energiesparende LED-Technik.

Alle diese nachhaltigen Maßnahmen, welche auch unter dem Motto „SuS goes green“ laufen, kommen somit dem Verein und den Mitgliedern auf dem Weg zurück in eine Normalität zu Gute, um den Verein auch künftig auf eine breite und gesunde Basis stellen zu können.

Sponsoren sind dem Verein treu geblieben

Für den Vorstand Marketing und Öffentlichkeitsarbeit führte André Koch aus, dass man durch einen Verzicht auf Sponsoreneinnahmen während der sport- und veranstaltungsfreien Zeit der wirtschaftlichen Situation zahlreicher Sponsoren entgegengekommen sei, so dass die Sponsoren dem Verein treu geblieben seien. Mit der Unterstützung der Sponsoren konnte so ein Mähroboter angeschafft werden, der zukünftig die Mäharbeiten übernimmt. Treu geblieben sind dem Verein auch die Mitglieder, wie seitens Jörg Tumoseit (Vorstand Geschäftsführung) berichtet wurde. Die Mitgliederzahl liegt trotz Corona konstant bei mehr als 730.

Des Weiteren konnte Pascal Gutzeit (Vorstand Finanzen) von einer insgesamt guten Kassenlage berichten, auch wenn coronabedingt die Einnahmen rückläufig waren.

Den Berichten aus den Abteilungen und Mannschaften war zu entnehmen, dass alle Aktiven mit Begeisterung und Engagement den Sport- und Spielbetrieb wieder aufgenommen haben.

Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt

Bei den Vorstandswahlen sprachen die Mitglieder dem amtierenden Vorstand mit Holger Haake (1. Vorsitzender), Pascal Gutzeit (Vorstand Finanzen), Jan-Hendrik Brinkmeyer (Vorstand Sport), André Koch (Vorstand (Marketing und Öffentlichkeitsarbeit) sowie Jörg Tumoseit (Vorstand Geschäftsführung) ihr Vertrauen aus. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Nach den Wahlen nahm der Vorstand die Ehrung langjähriger Mitglieder vor, für 2020 ebenso wie für 2021. Die silberne Nadel für 20-jährige Mitgliedschaft erhielten Bjarne Rabbe, Jonas Huge und Celine Ludwig. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Waltraud Söte, Mark Busche, Marc Rabbe sowie Aykut Ok geehrt.

Als ein Schritt zurück zur Normalität hofft der Verein, im nächsten Jahr wieder sämtliche geplanten Veranstaltungen stattfinden lassen zu können. Insbesondere soll die im Jahr 2020 ausgefallene Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen des Vereines im Rahmen des Pfingstsportfestes nachgeholt werden.