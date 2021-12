Jüdisches Leben in Paderborn – ein Rückblick

Am 11. Dezember 321 erließ Kaiser Konstantin ein Dekret an den Kölner Magistrat, in dem er die Befreiung der Kölner Juden von den städtischen Verwaltungs- und Ehrenämtern außer Kraft setzte: „Allen Behörden erlauben wir durch allgemeines Gesetz, die Juden zur Kurie zu berufen...“

Seit 1342 beteiligten sie sich am Wohlergehen der Stadt und mussten doch so viel Leid und Ausgrenzung ertragen

Am Bahnhof Kasseler Tor erinnert eine Tafel an den Abtransport von Paderborner Juden in die Vernichtungslager im Osten. Monika Schrader-Bewermeier leitet die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Paderborn.

Dieses Dekret ist der älteste Hinweis auf das Vorhandensein jüdischer Gemeinden in den germanischen Provinzen des Römischen Reiches. In Westfalen sind Juden seit dem 11. Jahrhundert ansässig, in Büren werden sie 1258 erstmals genannt, in Soest 1247, in Minden ab 1270. Man kann davon ausgehen, dass sie aus dem Rheinland kamen und den bedeutenden Handelsstraßen gefolgt waren. In Paderborn werden Juden im Jahr 1342 erstmals als Mieter eines steinernen Hauses erwähnt. Besitzer des Hauses bei der ehemaligen Marktkirche war Heinrich Rykenowe, Mitglied einer Paderborner Ratsfamilie. Er wirkte von 1348 bis 1350 als Kämmerer.