Judith Husemann übernimmt

Nach 44-jähriger Berufstätigkeit an der Kreisstelle Paderborn der Landwirtschaftskammer NRW, übergibt Walburga Kuck zusammen mit der Kreisvorsitzenden des Landfrauenverbandes, Kornelia Wegener, den Staffelstab der Landfrauengeschäftsführung an Judith Husemann.

Während ihrer langjährigen Zeit bei der Landwirtschaftskammer steckte Walburga Kuck als Diplom-Oecotrophologin FH nicht nur viel Herzblut in die Belange des Landfrauenverbandes Paderborn-Büren und des Landfrauenservice Paderborn-Höxter, sondern fungierte darüber hinaus auch als Beraterin für heimische Landservicebetriebe und diversifizierende landwirtschaftliche Betriebe.

Als neue Geschäftsführerin des für die Zukunft gerüsteten Kreislandfrauenverbandes Paderborn-Büren heißen die Landfrauen Judith Husemann willkommen. Sie wird im Rahmen ihrer Teilzeitanstellung in der Kreisstelle Paderborn an der Bleichstraße 41 unter der bekannten Telefonnummer 05251/1354-55 sowie per E-Mail unter Judith.Husemann@lwk.nrw.de erreichbar sein.