Jugend in die Verantwortung nehmen

Gedenkveranstaltung des Kreises Höxter und des Volksbunds „Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ in Brakel

Brakel

„Bedenkt: den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben“ – dieses Zitat der Dichterin Mascha Kalekohat in ihrem Gedicht „Memento“ aus dem Jahr 1945 hat Regierungspräsidentin Judith Pirscher an den Anfang ihrer Rede zur Gedenkstunde zum Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof am Kaiser-Wilhelm-Hain gesetzt. Ausgerichtet wurde diese gemeinsam vom Kreis Höxter und dem Volksbund „Deutsche Kriegsgräberfürsorge“.

Von Frank Spiegel