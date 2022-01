Jugendbande klaut Trainingsanzüge

Zumindest zwei der Verdächtigen bleibt eine weitere Strafverfolgung aber erspart: Sie sind erst 13 Jahre alt und somit noch strafunmündig.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Julia Dowe waren die vier männlichen Teenager am Dienstag gegen 18 Uhr im Bünder Marktkauf an der Wilhemstraße ins Visier eines Ladendetektivs geraten: „Er hatte beobachtet, wie sie sich Trainingsanzüge der Marke Adidas sowie weitere Gegenstände aus der Auslage nahmen und zu den dortigen Umkleidekabinen gingen.“ Während zwei der Jugendlichen mit den Kleidungsstücken in die Umkleidekabinen gegangen sein sollen, sei das andere Duo immer auffällig zwischen den Waren und dem Anprobebereich hin und her gegangen. Dabei hätten sie sich verdächtig oft umgeschaut.

Nach kurzer Zeit seien die zwei 13- und zwei 14-Jährigen in Richtung Marktkauf-Kasse gegangen – allerdings ohne Sportbekleidung in der Umkleidekabine zurückgelassen zu haben. Als die Schüler dann das Warenhaus verlassen wollten, habe der Ladendetektiv bemerkt, dass zwei der Jungs Adidas-Trainingsanzüge im Wert von je knapp 80 Euro unter ihrer normalen Straßenkleidung trugen. „Einer der beiden, ein 14-Jähriger aus Kirchlengern, versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch vom Ladendetektiv festgehalten werden“, so Behördensprecherin Dowe.

Bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten mussten die verdächtigen Teenager dann in einem Marktkauf-Büro warten. Bei der Durchsuchung der Jugendlichen sei neben einem Klappmesser auch Betäubungsmittel entdeckt worden. Beides wurde von den Ordnungshütern sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier jungen Kirchlengeraner ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Zumindest die beiden 14-Jährigen müssen sich nun wegen des Vorwurfs eines Diebstahls verantworten.