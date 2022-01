Jugenddorf kauft Pfarrhaus Daseburg

Umbau zur Wohngruppe für junge Kinder in Krisensituationen geplant

Warburg

Das Pfarrhaus in Daseburg ist verkauft. Neuer Eigentümer ist das Jugenddorf Petrus Damian. „Wir möchten das Haus umbauen und im Sommer eine Wohngruppe für junge Kinder in Krisensituationen einrichten“, kündigt Einrichtungsleiter Elmar Schäfer auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES an.

Von Silvia Schonheim