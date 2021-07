Jugendfeuerwehr feiert Jubiläum

Altenbeken

25 Jahre ist es her, dass in Altenbeken eine Jugendfeuerwehr gegründet wurde. Am 7. Juli 1996 gaben die Löschzugführer Franz Josef Mertens und Michael Gerling sowie die beiden Ausbilder Stephan Schütze und Ronald Wuttke den Anstoß, die Jugendfeuerwehr ins Leben zu rufen.