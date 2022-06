Jugendgästehaus in Rödinghausen weiter leer

„Bislang wurden dort keine Geflüchteten untergebracht, weil die Kapazitäten bei den Städten und Gemeinden noch ausgereicht haben“, erläutert Kreissprecher Patrick Albrecht. Denn: Flüchtlinge aus der Ukraine kommen über ganz verschiedene Wege in den Kreis Herford. So etwa privat, mit Hilfsorganisationen oder auch über entsprechende Zuweisungen des Bundes oder des Landes. Für die Unterbringung dieser Flüchtlinge – auch in öffentlichen Einrichtungen – sind die Städte und Gemeinden zuständig. „Der Kreis bietet hier eine Rückfallebene, sollten die Kapazitäten bei den Kommunen ausgeschöpft sein. So wurde zum Beispiel das Jugendgästehaus in Rödinghausen als Flüchtlingsunterkunft vorgehalten“, erläutert Albrecht.

