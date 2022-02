Jugendhaus ab März unter neuer Leitung

Damit übernimmt in der über 75-jährigen Geschichte der Jugendbildungsstätte des Erzbistums Paderborn erstmals kein Priester, sondern ein Laie diese Aufgabe.

Der 41-Jährige tritt die Nachfolge von Stephan Schröder an, der zum 1. März als neuer Propst nach Arnsberg wechselt.

Hebbecker ist gebürtiger Sauerländer und arbeitet bereits seit dem Jahr 2010 als Pädagoge im Jugendhaus. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Das Jugendhaus ist für viele junge Menschen ein Ort, an dem sie sich zu Hause fühlen und an dem sie ganz besondere Lebens- und Glaubenserfahrungen machen können. Um dies auch weiterhin zu ermöglichen, möchte ich mich einsetzen“, so der studierte Diplom-Sozialpädagoge.

„Das Jugendhaus und seine Veranstaltungen auf dem Gelände des ehemaligen Zisterzienserklosters bieten jungen Menschen unterschiedliche Wege an, sich mit sich selbst, dem eigenen Leben und dem Glauben auseinanderzusetzen„, sagt der 41-Jährige.

Auch die benachbarte Katholische Landvolkshochschule wird erstmals von einer Laiin geführt. Barbara Leufgen ist neue Direktorin.