Jugendliche attackieren Radfahrer und stehlen dessen Pedelec

Ein 35-jähriger Radfahrer ist eigenen Angaben zufolge am Sonntagmorgen im Stadtteil Lohe an der Ecke Theodor-Heuss-Straße/Martin-Luther-Straße von einer Gruppe Jugendlicher attackiert worden.

Nachdem ihm die vier oder fünf Personen den Weg versperrt hatten, sei einer der Jugendlichen auf ihn zugekommen und habe ihm vom Rad gestoßen, berichtet der 35-Jährige den Polizisten bei der Anzeigenerstattung am Vormittag.

Als er am Boden gelegen habe, so der Mann laut Polizeibericht weiter, hätte der Angreifer das Pedelec an sich genommen und sei damit gemeinsam mit dem Rest der Gruppe in Richtung der Loher Straße geflüchtet.

Polizei bittet um Hinweise

Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 8 Uhr, als der 35-Jährige zunächst von der Loher Straße in einen schmalen Weg in Richtung der Theodor-Heuss-Straße abgebogen war. Bei dem Pedelec handelte es sich um ein Cube Hybrid SL. Am Lenker befand sich eine Tasche sowie am Rahmen ein weißes Schloss der Marke Abus. Zudem brach bei dem Sturz der Computer ab.

Zur Beschreibung der Jugendlichen gab der 35-Jährige an, dass diese etwa 17 bis 20 Jahre als seien und dunkel bekleidet waren. Hinweise auf die Gruppe werden von der Polizei erbeten unter Telefon (0571) 88660.