Jugendliche schnuppern mutig Theaterluft

Gleich drei Workshops – Film, Tanz und Theater – widmen sich in dieser Woche in der Kulturwerkstatt Hiddenhausen dem Thema Mut. Und weil die Jugendlichen ihren Eltern die Ergebnisse nicht live präsentieren können, werden von all dem Filme produziert und dann zu Hause gezeigt.

Selbstbewusst schauen oder ängstlich oder erschrocken. Die Mädchen bekommen ihre Anweisungen und müssen ganz spontan den entsprechenden Gesichtsausdruck aufsetzen. Es geht um Mut in den Workshops, die in dieser Woche in der Kulturwerkstatt stattfinden. Start war am Montag mit dem Theaterworkshop Mut-Proben. „Es ist schon mutig, allein nach vorn zu gehen, etwas zu machen oder zu sagen, wenn die anderen zuschauen“, sagt Theaterpädagogin und Schauspielerin Alina Tinnefeld, die den Theaterworkshop leitet, in der große und kleine Heldentaten im Mittelpunkt stehen.