Jugendliche springen im Dunkeln auf die Straße

Polizeihubschrauber sucht in Salzkotten vergeblich nach Verdächtigen

Salzkotten

Mehrere Streifenwagen und sogar ein Polizeihubschrauber waren am Samstagabend in Salzkotten im Einsatz, weil einige Jugendliche im Dunkeln auf die Scharmeder Straße gelaufen und vor Autos gesprungen sein sollen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.