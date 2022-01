Jugendlicher Blick auf jüdisches Leben

Wewelsburg

Eine Ausstellung, die das jüdische Leben in Westfalen-Lippe aus dem Blickwinkel der Jugend dokumentiert, ist jetzt im Kreismuseum Wewelsburg zu besichtigen. In der multimedialen Wanderausstellung zeigen junge Teilnehmer ihren ganz persönlichen Blickwinkel in Bezug auf jüdisches Leben in der Region und in Deutschland.

Von Hans Büttner