Julia Diekmann ausgezeichnet

Der Preis erhält sie für die beste geisteswissenschaftliche Doktorarbeit des akademischen Jahres 2020/21. Ihre Arbeit trägt den Titel „Gestalten der Wahrheit – Carl Julius Mildes Porträts von Psychiatriepatienten“. Sie nimmt eine Analyse und Einordnung dieser zwischen 1828 und 1834 entstandenen Porträtzeichnungen sowohl aus kunsthistorischer als auch aus medizinhistorischer Perspektive vor. In Kürze wird die Arbeit in Buchform erscheinen, bereits 2019 wurden die Ergebnisse der Arbeit in der Ausstellung „Irr-Real. Carl Julius Milde das Porträt und die Psychiatrie“ im Museum Behnhaus Drägerhaus in Lübeck in einer von Diekmann kuratierten Ausstellung präsentiert. Zu dieser Ausstellung ist ein Katalog erschienen.

Diekmann hat sich bereits während des Studiums der Kunstgeschichte und Italianistik an der Georg-August-Universität Göttingen ehrenamtlich im Forum Jacob Pins engagiert. Seit Januar 2018 ist sie als Kuratorin tätig und hat eine Reihe von Ausstellungen realisiert, so beispielsweise im Herbst 2020 unter erschwerten Corona-Bedingungen die Kooperationsausstellung mit der Fritz Ascher-Society in New York „Der Vereinsamte. Clowns in der Kunst Fritz Aschers“.

Für das Jahr 2022 plant die Kuratorin eine Kooperationsausstellung mit dem Stadtmuseum Paderborn und der Wewelsburg: „Monumenta – Erinnerungslandschaften zwischen Weser und Lippe“. Ausgehend von der „Monumenta Paderbornensia“ des Fürstbischofs Ferdinand von Fürstenberg aus dem Jahr 1672, werden an den Ausstellungsorten unterschiedliche Themen in den Fokus gerückt. Im Forum Jacob Pins werden das die Erinnerungslandschaften an der Weser in den Kupferstichen des 17. Jahrhunderts. aus dem Buch Ferdinands von Fürstenbergs und die Weserbilder des gebürtigen Höxteraners Jacob Pins sein. Ein weiterer Ausstellungsort in der Stadt, die Marienkirche, wird die in der „Monument Paderbornansia“ stark präsente Verbindung Karls des Großen zur Weser reflektieren.