Junge aus Bad Lippspringe verletzt sich beim Fangenspielen schwer

Beim Fangenspielen unter mehreren Freunden, die alle auf dem Fahrrad unterwegs waren, ist am Montag in Bad Lippspringe ein elfjähriger Junge schwer verunglückt.

Der Junge nutzte ein Mountainbike und fuhr gegen 17.40 Uhr auf der Straße „An der Stadtmauer“ in Richtung Martinstraße. Ein 58-jähriger VW-Golf-Fahrer war auf einer Seitenstraße An der Stadtmauer unterwegs und sah die sich nähernden Kinder auf ihren Fahrrädern. Er hielt an, als der Elfjährige in die Seitenstraße einbog.

Der unbehelmte Junge schaute zu diesem Zeitpunkt nach hinten und prallte frontal gegen den stehenden Golf. Er stürzte und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.