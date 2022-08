Junge Bünderin hat Bundespräsidenten als „Onkel“

Tatsächlich hat der Mann mit dem höchsten Staatsamt der Bundesrepublik eine sogenannte Ehrenpatenschaft für die blutjunge Bünderin übernommen. Denn: Sie ist das siebte gemeinsame Kind ihrer Eltern. Und ab dieser Anzahl an Nachkommen, kann eine solche Patenschaft beantragt werden. Diese hat in erster Linie symbolischen Charakter. Konkret erhält die infrage kommende Familie eine vom Bundespräsidenten unterzeichnete Urkunde – und ein Patengeschenk in Form eines Geldbetrags.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar