Junge Fachkräfte gut qualifizieren

Steinhagen-Brockhagen

Seit dem Umzug von BANG von Halle an die Michaelisstraße in Brockhagen laufen die Planungen, jetzt hat das „Berufliche Ausbildungs-Netzwerk im Gewerbebereich“, so heißt BANG richtig, das Ergebnis vorgestellt: eine Lehrfabrik für Blechverarbeitung. Zwei Millionen Euro hat der gemeinnützige Verein mit mehreren Standorten in Deutschland und Zentrale in Paderborn investiert, um sowohl mittelständischen als auch großen Industrie-Betrieben hochtechnologische Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten.

Von Klaus-Peter Schillig