Junge Leute im Einsatz für die Gesellschaft

Halle

Es ist eine der wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft – das Ehrenamt. Tagtäglich engagieren sich in Deutschland mehr als 28 Millionen Menschen in vielfältigster Weise, um einen Beitrag zu einem funktionierenden, großem Ganzen zu leisten. Sei es bei der Feuerwehr, der Betreuung von Senioren, der Tafel (Lebensmittel für Bedürftige) oder der Integration von zugewanderten Menschen. Überall wird Hilfe benötigt und wie Beate Gunia von der Haller Ehrenamtsbörse beim Themenabend in der Remise berichtet, sind auch in Halle viele Menschen dazu bereit, ihre Freizeit zur Verfügung zu stellen.

Von Malte Krammenschneider