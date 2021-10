Junger Mann (19) hantiert mit Pistole an Küchenfenster

Minden

Wegen einer mutmaßlichen Schussabgabe sind am Mittwochabend mehrere Streifenwagen zu einem größeren Einsatz in die Hohe Straße in Minden ausgerückt. Eine Zeugin hatte gegen 21.15 Uhr einen lauten Knall gehört und in der Folge einen 19-Jährigen mit einer Waffe an einem Fenster gesehen. Daraufhin wählte sie den Notruf.