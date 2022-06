Junges Paar regiert

Nach dem alles entscheidenden Schuss am Fronleichnamstag hatte das Paar bereits am Samstag seinen großen Auftritt. Begleitet von einem großen, gut gelaunten Hofstaat in sommerlich-farbenfrohen Kleidern, wurden die Majestäten vom Elternhaus der Königin in der Sebastianstraße abgeholt. Dort hat man schon fast Routine, schließlich trug ihr Vater Stefan Feindt zuvor den Königstitel. Die Regentin bildete mit ihrem klassischen weißen Kleid mit Spitzencorsage den strahlenden Mittelpunkt des Festzuges bei Hitzerekorden.

