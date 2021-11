Jungzüchterin holt sich zwei Meistertitel

Unter Einhaltung der 3G-Regel, inklusive Luca-App oder manueller Datenerfassung, konnten die Kaninchen am vergangenen Wochenende in der Alsterhalle in Bühne bewundert werden. Angeschlossen war am Samstag die Clubschau für Hermelin und Zwergkaninchen des Clubs W193-Westfalen. Außerdem ermittelten die Bühner ihre Vereinsmeister.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar