Jürgen Schütte ist Wewers Schützenkönig

Nach dem Abholen des Königs führte Oberst Christoph Neumann noch einige Auszeichnungen auf dem Schulhof für verdiente Fahnenschwenker und Jungschützen durch. Den Jugendverdienstorden in Bronze erhielten Mareike Brockmann, Sarah Knieper, Theresa Schröer, Tobias Gloth, Patrick Matrowski und Niklas Discher. Für ihre Leistungen bei den Fahnenschwenkern wurden Joachim Töpfer, Nina Jakobs und Lena Brand mit dem Fahnenschwenkerabzeichen in Bronze ausgezeichnet. Im Anschluss begannen dann die Schießwettbewerbe.

Zunächst starteten die Jungschützen in ihre Schießwettbewerbe und ermittelten die Prinzen. Die Insignien gingen an Tobias Blömeke (Zepter), Rico Bramann (Krone) und Leon Schallert (Apfel). Im Anschluss war es dann unter mehreren Aspiranten Gereon Hartmann, der die Nase vorn hatte und mit dem 189. Schuss neuer Jungschützenkönig wurde.

Bei den Schießwettbewerben der „Altschützen“ konnten folgende Schützen die Insignien dem Adler entreißen: Die Krone ging mit dem 35. Schuss an Jan Kirchhoff, Christoph Poguntke wurde mit dem 36. Schuss Zepterprinz, und Jürgen Patzer errang mit dem 38. Schuss die Apfelprinzenwürde.

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich dann die beiden Königsaspiranten Jürgen Schütte und Christian Schäfer. In einem spannenden Schießwettkampf machte am Ende dann Jürgen Schütte den glücklicheren finalen Schuss und entriss dem Kugelfang mit dem 152. Schuss um 18.52 Uhr die letzten Reste. Zu seiner Königin erwählte er seine Gattin Tanja Kerkmann-Schütte. Gemeinsam mit den Damen und Herren des Hofes werden sie nun am kommenden Wochenende (13. bis 16. Mai) die Weweraner Schützen regieren.

Mit im Hofstaat sind: Michael und Melanie Frank (Zeremonienmeisterpaar) sowie die Hofpaare Sebastian und Solvejg Wolf, Michael und Jutta Amedick, Rudolf Reiling und Sabine Kleine, Manuel und Sandra Blotenberg.

Nachdem alle Würdenträger auf die Vögel ermittelt wurden, erfolgte das traditionelle Almeprinzenschießen. Hier gingen die Prinzen an folgende Schützen: Almeprinzen in Bronze: Lukas Pade, Niklas Discher, Mark Sonnenkemper, Steffen Klute, Jürgen Ripping. Almeprinz in Altsilber wurde Jonas Patzsch und in Silber Tobias Meinecke. Neuer Almeprinz ist Thorsten Bunte.