Jürgen Trittin radelt nach Würgassen

Wahlkampftour an der Weser: Grüne protestieren gegen geplantes Atomlager am früheren Kernkraftwerk

Beverungen-Würgassen

Der ehemalige Bundesumweltminister und jetzige grüne Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin kommt am Dienstag, 17. August, in die Region. Mit dem Rad fährt der Göttinger von Hann. Münden nach Holzminden und macht unter anderem Station in Würgassen.