Juristisch abgehakt, inhaltlich nicht

Hövelhof

Da war doch noch. . . der Hermann in Hövelhof. 2020 war die Skulptur monatelang Diskussionsthema, und seit Mitte 2020 beschäftigte sich das Verwaltungsgericht Minden mit ihr. Dann wurde es still um Hermann. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat es im Dezember einen Gerichtstermin gegeben. In der mündlichen Verhandlung zog der Kläger – FDP-Ratsmitglied André Klocksin – seine Klage gegen Hövelhofs Bürgermeister Michael Berens (CDU) zurück. Aber nicht, weil er seine Meinung geändert hat, sondern weil er als Einzelperson nicht klageberechtigt war.

Von Kerstin Eigendorf