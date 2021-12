Justin darf den goldenen Stab tragen

Nikolaus legt am Werreufer an und zieht mit einem Tross durch die Herforder Innenstadt

Erst ist nur ganz kleines Licht hinten auf der Werre erkennbar. Doch es kommt langsam näher. Gut 400 Kinder am Bergertor-Ufer halten es kaum aus vor Spannung. Er ist es wirklich. Der Nikolaus reist in einem Kanu in Herford an.

Von Moritz Winde