Justus Meier kickt künftig in Kanada

Hövelhof

Hövelhof. Paderborn. Lippstadt. Und jetzt: Vancouver. Justus Meier zieht es in die weite Welt. Der 19-jährige Fußballer aus der Sennegemeinde verbindet künftig Studium und Sport. In Kanada wird er ab Ende August Psychologie studieren und parallel für das Uni-Team in der nordamerikanischen College-Liga am Ball sein.

Von Meike Oblau